Mercedes GLE 2019 продолжает разоблачаться

В очередной раз немецкие фотошпионы предлагают нам познакомиться поближе с новым поколением среднеразмерного кроссовера Mercedes-Benz GLE 2019 года (кузов W167). На минувшей неделе прототип автомобиля продемонстрировал нам лишь свою корму в минимальной камуфляжной оклейке, сегодня же нам предоставилась возможность оценить и переднюю часть долгожданного сменщика популярного SUV премиум-класса.

Итак, смотря на новый GLE 2019 спереди, его легко перепутать с младшим братом — Mercedes GLC. Конечно, новый GLE выглядит более элегантно, однако общий профиль практически идентичен, одинаковы даже форма двери багажника и задние фары, хотя последние выглядят более утонченно с острыми уходящими на борта плафонами. Кроме того, лицевая часть кроссовера несет на себе черты флагманского купе CLS с огромными воздухозаборниками. Задняя стойка GLE 2019 досталась почти без изменений от текущей версии.

Кроссовер станет очередной моделью производителя из Штутгарта, который выполнен в новой парадигме дизайна под именем Sensual Purity (Чувственная Чистота). Данная концепция подразумевает использование в экстерьере машин меньшего числа характерных линий, что, неотвратимо, привело к сходству между моделями.

Что же касается внутреннего убранства автомобиля, то мы уже видели шпионские фото салона Mercedes GLE 2019 примерно год назад. Судя по имеющимся на сегодняшний день данным, нас ждет дебют самого элегантного интерьера за всю историю M-Класса и GLE. Центральная панель GLE получит два больших сенсорных дисплея, четыре прямоугольных дефлектора воздуховодов (вместо круглых), «парящую» центральную консоль и рулевое колесо, как в новом Гелендвагене. Качество отделочных материалов также приблизится к G-Классу.

Не «подкачает» и технологическая начинка кроссовера. Кроме упомянутой пары больших экранов, владельца в салоне встретит интерьерная подсветка, новая мультимедиа-информационная система MBUX на базе Linux, с графическим процессором Nvidia и 8Гб ОЗУ. Ассортимент электронных помощников водителя должен повторить таковой в рестайлинговом S-Классе.

https://youtu.be/RNw2F5l0Djo

Под капотом Mercedes GLE 2019 мы увидим бензиновые и дизельные силовые агрегаты, включая новую рядную «шестерку» от CLS 450 мощностью 362 л.с. и с крутящим моментом 500 Нм, способную увеличивать отдачу на 22 л.с. и 250 Нм благодаря системе EQ Boost. Что же касается топового GLE 63, то он по-прежнему будет оснащаться 4.0 V8 на 563 л.с. (603 л.с. в версии S).

Не исключено, что презентация Mercedes GLE W167 состоится на Парижском автосалоне 2018 в октябре.