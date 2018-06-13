Мужчина похоронил отца в дорогом BMW

Житель Нигерии решил необычно похоронить родного отца — в шикарном внедорожнике за 5,5 млн рублей.

Нигериец Азубуике похоронил своего отца в специально купленном для этих целей новом внедорожнике BMW вместо гроба на деревенском кладбище, пишет Daily Mail.

По словам местных жителей, когда-то мужчина пообещал отцу купить шикарную машину, но не успел. Поэтому богатый сын решил купить дорогой внедорожник за 66 тыс. фунтов стерлингов (5,5 млн рублей) в местном автосалоне и почтил память родителя таким необычным образом.

Фотография с церемонии прощания быстро набрала популярность в социальных сетях. Пользователи признались, что впервые видели, чтобы кого-то хоронили в дорогом автомобиле. Однако нашли и те, кто высказался против экстравагантной идеи купить умершему транспортное средство. По их мнению, деньгами можно было распорядиться куда лучше.