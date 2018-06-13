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Мужчина похоронил отца в дорогом BMW
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Мужчина похоронил отца в дорогом BMW 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Житель Нигерии решил необычно похоронить родного отца — в шикарном внедорожнике за 5,5 млн рублей.
Нигериец Азубуике похоронил своего отца в специально купленном для этих целей новом внедорожнике BMW вместо гроба на деревенском кладбище, пишет Daily Mail.
По словам местных жителей, когда-то мужчина пообещал отцу купить шикарную машину, но не успел. Поэтому богатый сын решил купить дорогой внедорожник за 66 тыс. фунтов стерлингов (5,5 млн рублей) в местном автосалоне и почтил память родителя таким необычным образом.
Фотография с церемонии прощания быстро набрала популярность в социальных сетях. Пользователи признались, что впервые видели, чтобы кого-то хоронили в дорогом автомобиле. Однако нашли и те, кто высказался против экстравагантной идеи купить умершему транспортное средство. По их мнению, деньгами можно было распорядиться куда лучше.
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