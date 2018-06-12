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Мотоцикл BMW F850GS получил новый набор аксессуаров от Wunderlich
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Мотоцикл BMW F850GS получил новый набор аксессуаров от Wunderlich 

Motonews.ru 1 час назад
Фото: Motonews.ru
Тюнинг-ателье Wunderlich представило новый набор аксессуаров для популярного немецкого мотоцикла BMW F850GS.
В линейке — различные решения в сфере перевозки багажа, всевозможные образцы защитного оборудования и другие дополнения, способные дать возможность владельцам превратить их GS в машину для путешествий и приключений.
Предлагаются элементы защиты двигателя и топливного бака, защитные решетки на фары и фонари, защита системы охлаждения, проставки для ручек, увеличивающие их высоту, багажник-сумка на топливный бак, расширитель крыла, ветровые стекла и многое другое. Ряд продуктов предлагается уже сейчас, другие анонсированы к появлению в ближайшем будущем.
"Потенциал нового BMW F 850 GS — более чем многообещающий. Мы и раньше это понимали, а сейчас убедились еще больше. Поэтому линейка предлагаемых нами аксессуаров и элементов индивидуализации мотоцикла будет только расширяться", — отметил управляющий директор направления аксессуаров для техники BMW Франк Хофманн.
Wunderlich — знаменитый производитель высококачественного тюнинга, специализирующийся именно на мотоциклах BMW.
Эндуро BMW F850GS 2018 года предлагается в России по цене от 823 000 рублей. Двигатель — 2-цилиндровый 4-тактный, мощность — 95 л.с. при 8 250 об. /мин., максимальный момент — 92 Нм при 6 250 об. /мин. Высота по седлу — 860 мм. Снаряженная масса — 229 кг. Бак — 15 литров. Ход подвески — 204 мм спереди и 219 мм сзади. Максимальная скорость — 200 км/ч. Разгон до сотни — 3,8 секунды. Заявленный расход топлива — 4,1 литра на 100 км.
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