Классический Fiat 500 будет выпускаться из кирпичей Lego

Современный Fiat 500 основывается на успехе классической модели, небольшого автомобиля, который был построен итальянской компанией с 1957 по 1975 год. Благодаря своей оригинальной форме, модель предоставила огромное количество продаж для Fiat — практически 3,9 миллиона единиц, реализованных за все время производства.

В то же время оригинальные Cinquecento (в переводе с итальянского означает 500) стали фаворитами среди энтузиастов, и теперь их примеры довольно часто появляются на рынке подержанных автомобилей. Учитывая данный факт, неудивительно, что легендарная модель была построена из кирпичей Lego. На данных момент игрушечный автомобиль не продается. Классический Fiat 500 включает в себя 1 157 кирпичей LEGO и сохраняет культовый дизайн реальной машины, а также имеет открывающиеся двери, крышу и багажный отсек. В нем тоже присутствует запасное колесо, ящик для инструментов, моторный отсек с оригинальном силового агрегата, подвижные сидения, педали и ручной тормоз. Автомобиль реализован в трех цветах (помимо красного примера).