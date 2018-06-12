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ВСУ получил новую партию полноприводных грузовиков Богдан 6317
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ВСУ получил новую партию полноприводных грузовиков Богдан 6317 

Auto.Today 39 минут назад
Фото: Auto.Today
Черкасский завод компании «Богдан Моторс» продолжает выполнять оборонный заказ, в рамках которого подготовил очередную партию новых высокопроходимых машин Богдан 6317, которые уже совсем скоро получат украинские подразделения вооруженных сил, сообщает AUTO-Consulting. Это современный многоцелевой грузовой автомобиль, оснащенный мощным 9,7-литровым турбированным дизельным двигателем Weichai Power с шестью цилиндрами мощностью 280 лошадиных сил. Стоит отметить, что использование этих китайских моторов дает возможность украинским автомобилестроительным компаниям отказаться от силовых агрегатов российского производства.
Полноприводный Богдан 6317 с 11-тонным грузом на борту может разгоняться до 85 км/ч. Заявленный запас хода составляет 1447 км. В специально оборудованном кузове может поместиться около пятидесяти человек. Новый автомобиль придет на смену устаревшим моделям Урал-375, Урал-4320, ЗИЛ-131 и военным модификациям КАМАЗ, спроектированным еще в 60-70-х годах прошлого столетия. Производство большинства военных машин советских времен сосредоточено на территории России. Учитывая нынешнюю политическую ситуацию, обеспечением ВСУ должны заниматься отечественные производители, такие как «Богдан Моторс».
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