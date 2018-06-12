Внедорожник GMC Yukon получил «графитовое» исполнение

Американский SUV получил новый стилистический пакет и опциональное улучшение производительности.

Полноразмерный внедорожник GMC Yukon 2019 модельного года теперь доступен в версии Graphite Edition, которая предлагается в стандартной комплектации или вкупе с опциональным пакетом Performance. Пакет содержит набор визуальных апгрейдов для автомобиля в виде новых колес, подножек и бейджиков, а также прирост мощности за дополнительную плату.

Стандартный Yukon Graphite Edition комплектуется 22-дюймовыми колесами ярко-серебристого цвета со вставками Carbon Flash Metallic, черными вспомогательными подножками с глянцевыми акцентами, премиальными черными хромовыми сетчатыми вставками в радиаторной решетке, особым обрамлением противотуманок, обрамлением радиаторной решетки под цвет кузова, черными рейлингами на крыше и черными молдингами.

GMC Yukon Graphite Edition

Выбор продвинутой версии Yukon Graphite Performance Edition заменяет V-образную «восьмерку» объемом 5,3 литра на более крупную — 6,2 литра мощностью 420 л.с. и 623 Нм крутящего момента, позаимствованную у Yukon Denali, в сочетании с 10-ступенчатым «автоматом» и системой Magnetic Ride Control. В стандартное оснащение такой модели также входят: 22-дюймовые черные глянцевые колеса, восьмидюймовая навигационная система c информационно-развлекательной системой GMC.

GMC Yukon Graphite Performance Edition

Оба варианта внедорожника — Yukon Graphite Edition и Yukon Graphite Performance Edition предлагаются в задне— или полноприводном исполнении в стандартной и удлиненной конфигурации. Пакет Graphite Edition предлагает три эксклюзивных оттенка: черный Onyx, белый трехслойный Frost и Dark Sky с эффектом металлика.

Производитель ничего не сообщает о ценах, отмечая лишь, что пакет поступит в продажу позднее этим летом.

Кстати, внедорожник довольно неплохо продается на рынке США, например, в 2015 году было реализовано 42 732 автомобиля, в 2016-м уже 53 447 единицы, в 2017-м продажи немного «просели» — 49 183 экземпляра, а за пять месяцев текущего года объем продаж модели составил 14 931 внедорожников. Для удлиненной версии Yukon XL эти цифры выглядят так: 31 334, 37 054, 35 059 и 12 619 единиц, соответственно.

Ранее GMC анонсировала запуск пакета Black Edition для внедорожников Acadia и Terrain. Премьера таких моделей состоялась весной в рамках Нью-Йоркского автосалона.

По материалам: www.kolesa.ru