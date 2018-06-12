Эксперты назвалиТОП-5 самых экономичных автомобилей на фоне подорожания топлива 

Резкий скачок цен на бензин заставил российских автомобилистов задуматься о расходе топлива. Пока водители ищут способы сэкономить бензин, специалисты CarsWeek.ru составили рейтинг наименее «прожорливых» машин. В ТОП-5 вошли авто с небольшим расходом топлива, которые были выявлены практическими проверками разных экспертов, а не заявленными показателями от производителей.
Лидером рейтинга стал французский автомобиль «Peugeot 208» с дизельным 1,6-литровым мотором BlueHDI. В ходе эксперимента автомобиль проехал на полном баке (43 литра дизельного топлива) 2 150 км. Полученный показатель соответствует расходу в 2 литра на 100 км.
На второй расположился компактный хетчбэк «Vauxhall Corsa», который в России продается под маркой «Opel». Бюджетное авто стоимостью около 13 000 долларов оснащается современным дизельным мотором CDTI EcoFlex 1,3 литра, средний расход которого составляет 2,6 литра топлива. Замыкает тройку лидеров «KIA Rio». Данная модель в паре с трехцилиндровым мотором 1,1 литра расходует всего 2,6 литра в смешанном режиме.
В ТОП-5 самых экономичных автомобилей вошли «Skoda Fabia» — расход в смешанном режиме до 3,4 литров, а также «Peugeot 308» (средний расход составляет около 3,5 литров дизеля на 100 км пути).