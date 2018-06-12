Эксперты назвалиТОП-5 самых экономичных автомобилей на фоне подорожания топлива

Резкий скачок цен на бензин заставил российских автомобилистов задуматься о расходе топлива. Пока водители ищут способы сэкономить бензин, специалисты CarsWeek.ru составили рейтинг наименее «прожорливых» машин. В ТОП-5 вошли авто с небольшим расходом топлива, которые были выявлены практическими проверками разных экспертов, а не заявленными показателями от производителей.

Лидером рейтинга стал французский автомобиль « Peugeot 208 » с дизельным 1,6-литровым мотором BlueHDI. В ходе эксперимента автомобиль проехал на полном баке (43 литра дизельного топлива) 2 150 км. Полученный показатель соответствует расходу в 2 литра на 100 км.

На второй расположился компактный хетчбэк « Vauxhall Corsa», который в России продается под маркой « Opel ». Бюджетное авто стоимостью около 13 000 долларов оснащается современным дизельным мотором CDTI EcoFlex 1,3 литра, средний расход которого составляет 2,6 литра топлива. Замыкает тройку лидеров « KIA Rio». Данная модель в паре с трехцилиндровым мотором 1,1 литра расходует всего 2,6 литра в смешанном режиме.