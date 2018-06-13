Эксперты составили топ-5 самых экономичных автомобилей

В связи с ростом цен на топливо в России специалисты составили рейтинг самых экономичных моделей.

На фоне подорожания цен на топливо, специалисты редакции CarsWeek.ru решили составить рейтинг ТОП-5 самых экономичных автомобилей. В основе аналитики лежат мнения разных экспертов.

Возглавил список французский Peugeot 208 с установленным дизельным мотором BlueHDI объемом 1,6 литра. Эта машина может проехать 43 километра на полном баке объемом в 43 литра. То есть расход дизельного топлива составил два литра на сто километров.

Компания Vouxhall, выпускающая компактные хетчбеки Corsa с дизельным агрегатом CDTI EcoFlex на 1,3 литра, разместилась на втором месте. Этот автомобиль расходует 2,6 литра горючего на сотню километров.

Третье место досталось популярному в России Kia Rio. Эта модель в паре с 3-цилиндровым двигателем на 1,1 литра в смешанном режиме тратит 2,6 литра топлива.

Четвертую строчку занимает Skoda Fabia с турбодизелем 1,2 литра. Машина показала расход 3,4 литра в смешанном цикле на 100 километров дороги.