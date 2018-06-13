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Эксперты составили топ-5 самых экономичных автомобилей
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Эксперты составили топ-5 самых экономичных автомобилей 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В связи с ростом цен на топливо в России специалисты составили рейтинг самых экономичных моделей.
На фоне подорожания цен на топливо, специалисты редакции CarsWeek.ru решили составить рейтинг ТОП-5 самых экономичных автомобилей. В основе аналитики лежат мнения разных экспертов.
Возглавил список французский Peugeot 208 с установленным дизельным мотором BlueHDI объемом 1,6 литра. Эта машина может проехать 43 километра на полном баке объемом в 43 литра. То есть расход дизельного топлива составил два литра на сто километров.
Компания Vouxhall, выпускающая компактные хетчбеки Corsa с дизельным агрегатом CDTI EcoFlex на 1,3 литра, разместилась на втором месте. Этот автомобиль расходует 2,6 литра горючего на сотню километров.
Третье место досталось популярному в России Kia Rio. Эта модель в паре с 3-цилиндровым двигателем на 1,1 литра в смешанном режиме тратит 2,6 литра топлива.
Четвертую строчку занимает Skoda Fabia с турбодизелем 1,2 литра. Машина показала расход 3,4 литра в смешанном цикле на 100 километров дороги.
Замыкает ТОП-5 французский компактный автомобиль Peugeot 308 с 1,2-литровым турбированным дизельным двигателем. За счет своего большого веса он расходует около 3,5 литров дизтоплива на 100 километров пробега.
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