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Популярный немецкий автомобиль возвращается в Россию
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Популярный немецкий автомобиль возвращается в Россию 

Авторамблер 43 минуты назад
Фото: Авторамблер
После двухлетнего перерыва Volkswagen возобновит на российском рынке продажи хэтчбека Golf.
Этот автомобиль остается одним из самых продаваемых в мире, однако в России спрос на Golf стремительно снижался на протяжении нескольких лет: если в 2012 году дилеры реализовывали в стране по 14 тыс. экземпляров, то в 2015 году эту модель купили всего 2 тыс. человек. В результате в 2016 году компания Volkswagen приняла решение прекратить поставки Golf в Россию.
Сейчас же модель возвращается в российские автосалоны: «посвежевший» пятидверный Golf будет стоить от 1 429 900 рублей за модификацию с 1,4-литровым мотором TSI мощностью 125 л.с. и DSG. Цена версии с 150-сильным TSI объемом 1,4 литра составляет 1 649 900 рублей. Для сравнения, ценник «Гольфа» сравним с Volkswagen Tiguan, которых обходится покупателям в 1 399 000 рублей.
Поставки Volkswagen Golf будут осуществляться из-за рубежа: первую партию машин для России соберут в июле, а «живые» экземпляры доберутся до салонов дилеров в сентябре. Впрочем, как сообщает «Авторевю», уже в декабре прием заказов на модель будет закрыт. Предполагается, что автомобилей, которые поставят в страну с июля по февраль, хватит на то, чтобы обеспечить спрос до конца 2019 года.
Фото: Shutterstock / VOSTOCK Photo
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