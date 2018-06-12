«Икстрейл» и «Тигаун» — бойтесь

Этот русский «Кадьяк» (предоставлен официальным дилером «Альт-Парк») с 1,4-литровым мотором, роботом и полным приводом вроде бы не сильно, но отличается от своего чешского собрата.

Кузов, окрашенный в простой белый цвет, по своему восприятию ближе к молочным оттенкам, в то время как чешский белый металлик отливает практически чистой белизной, с уклоном в голубые тона.

Зато, как говорят в дилерском центре, на отечественном заводе не жалеют краски и делают лакокрасочный слой немного толще. В дальнейшем это может помочь противостоять сколам и царапинам на отечественных дорогах — гравийных, просёлочных, да и на разбитых городских.

Зазоры между кузовными деталями в пределах нормы, хорошо подогнаны даже капризные хромированные элементы окантовки окон.

В салоне тоже всё в порядке с зазорами, с подгонкой элементов. Как утверждает дилер, автомобиль собирают из тех же комплектов деталей, что и за границей, тем не менее для тщательной аккуратной сборки нужно постараться отладить конвейер, добиться нормального контроля качества.

Пластиковая крышка верхнего бардачка (тут их два), которая раньше немного похрустывала при открывании на чешских экземплярах, здесь вроде стала потише.

Внутренние дверные ручки, если за них взяться полным хватом и сильно потискать, тоже издают какие-то звуки, впрочем, при нормальном обращении они преимущественно молчат.

Подлокотник имеет ступенчатый механизм, его можно отрегулировать по высоте. Не хватает ещё пару ступеней для самого высокого положения.

Мультимедийная система автомобилей концерна VAG одна из лучших на современном рынке, грамотно структурирована, обладает хорошей отзывчивостью, радует насыщенными цветами, продуманным дизайном. Но вся эта глянцевая красота при езде по новосибирским дорогам сразу же покрывается слоем пыли.

Оседает пыль и на других грянцевых элементах интерьера, например, на центральной консоли. Поэтому, если хочется чистоты, лучше ездить с закрытыми окнами и включенным кондиционером. Ну и при выборе вариантов отделки (вставки на дверях, передней панели) разумнее предпочесть что-то матовое деревянное, а не лакированное и блестящее.

Одно из важных преимуществ «Кадьяка», длина которого составляет 4,7 метра — запас пространства сзади. Тут и высокая крыша, и возможность сидеть нога на ногу. Подлокотник широкий и размещен высоко, но подстаканники в нем какие-то узкие и без удерживающих приспособлений.

В этой версии кроссовера нет третьего рада сидений, поэтому багажник максимально вместителен, 635 литров. Стандартные крючки, фонарик, сетка, множество ниш. В подполе докатка и органайзер. Со сложенным вторым рядом сидений получается 2 кубометра грузового пространства.

1,4-литровый турбированный двигатель выдает 150 л.с. и разгоняет машину до сотни за 9,7 сек. В городе этого достаточно, если не пытаться состязаться с гоночными болидами.

Старт не такой захватывающий, как хотелось бы, все-таки автомобиль весит 1,5 тонны, а мотору надо раскрутится. Но, после набора начальной скорости и раскрутки до 4000 оборотов кроссовер достаточно динамично подрывается и выдаёт эмоциональный разгон.

Проблему активного рывка с места можно решить способом старта с двух педалей, однако вряд ли это понадобится повторять каждый день.

«Кадьяк» представляется сбитым и управляемым кроссовером, он довольно жёсткий, мало кренится, на нем приятно входить в повороты. Рулевое колесо легкое, расслабленное, но на скорости оно дает неплохую обратную связь, автомобиль можно вести без подруливаний и поиска «нуля».

По совсем разбитым дорогам на «Кадьяке» лучше не ездить, подвеска хорошо считывает трещины и стыки, а глубокие ямы отрабатываются со звуковым фоном от элементов подвески.

От других дорожных шумов автомобиль неплохо заизолирован, почти не слышно ветра и шелеста шин. Звук мотора в нормальных режимах почти не проникает в салон, нет и вибрационного фона.

Начальная стоимость русского Skoda Kodiaq в 1 339 000 рублей — конечно, элемент привлечения внимание, тем не менее, это фактически самый дешёвый кроссовер в базовой версии, при этом весьма крупный. Как говорится, больше размера за меньшие деньги. Японский Nissan X-Trail стоит от 1 529 000 рублей, немецкий Volkswagen Tiguan — от 1 349 000 рублей, корейский Kia Sorento — от 1 849 900 рублей.

Как сообщают дилеры, Skoda Kodiaq даже в минимальной версии уже пользуется спросом среди потребителей, есть продажи. В базе у такого «Кадьяка» 1,4-литровый мотор мощностью 125 л.с., передний привод и механическая КП. Если заказать 150-сильный двигатель и роботизированную КП, то выйдет 1 480 000 рублей.

В более-менее оснащенной версии Ambition появляются многофункциональный кожаный руль, кнопка запуска двигателя, зеркало с автозатемнением, парктроники, датчики дождя и света, круиз-контроль, литые диски. И стоит такой «минимально необходимый» для жизни набор уже 1 603 000 рублей.

Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

Читайте также: В одном классе с Camry: в Новосибирске показали новый седан Subaru

Рубрика «Я паркуюсь как чудак». Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.