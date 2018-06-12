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Рестомоддеры смогли восстановить Toyota Land Cruiser FJ62
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Рестомоддеры смогли восстановить Toyota Land Cruiser FJ62 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Специалисты-рестомоддеры из Соединённых Штатов довольно часто радуют автолюбителей своим «творчеством».
Ребята из фирмы FJ Cruiser, которая находится во Флориде, нередко восстанавливают Toyota Land Cruiser еще первых выпусков. А теперь «восстановители» поработали над Land Cruiser FJ62 далекого 1986 года выпуска.
Заказал эту работу один из автолюбителей из Техаса.
Основой для восстановления взяли довольно потрепанное авто, которое было когда-то красным и имело салон, стилизованный в шотландскую клетку.
Хозяину машины была проведена абсолютная реставрация с капитальным ремонтом 4-литрового движка и со снятием с рамы кузова. (300 Нм). Механическую коробку передач заменили на автоматическую.
"Крузаку" собрали подвеску на комплектующих фирмы Old Man Emu, переделали салон, а также внедрили новую мультимедию. Сам автомобиль был окрашен в оливковый цвет и получил полосы по бортам, что было модно в те далекие восьмидесятые.
Предлагаем оценить итог восстановления.
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