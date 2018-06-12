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Концепция Genesis Essentia дебютирует в Пусане
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Концепция Genesis Essentia дебютирует в Пусане 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
«Genesis рада наконец-то представить концепцию Essentia для корейского сообщества на международном автосалоне в Пусане», — прокомментировал исполнительный вице-президент бренда Манфред Фитцджеральд. «Essentia — это воплощение вдохновляющей и эмоциональной культуры, которую мы стремимся строить, как марку образа жизни».
Созданный, чтобы принести «спортивный автомобиль в царство электрических роскошных купе», концептуальный Genesis Essentia имеет достаточно небольшой вес, за счет широкого использования углеродного волокна. Полные спецификации пока не выпущены, но бренд, принадлежащий Hyundai, говорит, чтобы разогнаться 0-100 километров в час Essentia потребуется примерно 3 секунды. При этом в марте в официальной презентации представители Genesis намекнули, что потенциальная максимальная скорость составит 269 км/ч, в то время как запас хода — до 373 километров.
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