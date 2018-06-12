Концепция Genesis Essentia дебютирует в Пусане

«Genesis рада наконец-то представить концепцию Essentia для корейского сообщества на международном автосалоне в Пусане», — прокомментировал исполнительный вице-президент бренда Манфред Фитцджеральд. «Essentia — это воплощение вдохновляющей и эмоциональной культуры, которую мы стремимся строить, как марку образа жизни».