Концепция Mazda Vision Coupe выглядит потрясающе на Вилле д’Эсте

Модель Mazda Vision Coupe была настолько ошеломляющей, что сумела завоевать звание самой роскошный концепции 2018 года и теперь появилась на лужайке Concorso d'Eleganza Villa d'Este (автошоу, Конкурс элегантности на Вилле д’Эсте). Отмечается, ранее транспортное средство посетило все масштабные автомобильные мероприятия в мире.

Традиции японской компании прекрасно раскрываются в концепции Vision Coupe, обладающей невероятным дизайном и конструкцией. Автомобиль имеет интересное расположение кабины (немного в задней части), позволяющее создать впечатление, что машины находится в движении, даже когда Mazda неподвижна. В общем внутри модификации может уместить до четырех взрослых. Представители Mazda никогда не раскрывали подробности, касающиеся силовой установки четырехдверного купе, однако представленное короткое видео позволяет понять, что используется двигатель с четырьмя цилиндрами. Компания также не предоставляет динамических характеристик, но позволяет еще раз насладиться целым рядом дизайнерских решений, использованных при реализации автомобиля.