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Концепция Mazda Vision Coupe выглядит потрясающе на Вилле д’Эсте
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Концепция Mazda Vision Coupe выглядит потрясающе на Вилле д’Эсте 

Auto.Today 41 минуту назад
Фото: Auto.Today
Модель Mazda Vision Coupe была настолько ошеломляющей, что сумела завоевать звание самой роскошный концепции 2018 года и теперь появилась на лужайке Concorso d'Eleganza Villa d'Este (автошоу, Конкурс элегантности на Вилле д’Эсте). Отмечается, ранее транспортное средство посетило все масштабные автомобильные мероприятия в мире.
Традиции японской компании прекрасно раскрываются в концепции Vision Coupe, обладающей невероятным дизайном и конструкцией. Автомобиль имеет интересное расположение кабины (немного в задней части), позволяющее создать впечатление, что машины находится в движении, даже когда Mazda неподвижна. В общем внутри модификации может уместить до четырех взрослых. Представители Mazda никогда не раскрывали подробности, касающиеся силовой установки четырехдверного купе, однако представленное короткое видео позволяет понять, что используется двигатель с четырьмя цилиндрами. Компания также не предоставляет динамических характеристик, но позволяет еще раз насладиться целым рядом дизайнерских решений, использованных при реализации автомобиля.
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