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Накануне лета продажи автомобилей в Италии упали
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Накануне лета продажи автомобилей в Италии упали 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Апрель показал, что автомобильный рынок Италии подрос. Однако последний месяц весны продемонстрировал, что в стране опять наблюдается отрицательная динамика по продажам.
Если говорить о цифрах, что продажи в мае снизились почти на 3% (199113 машин).
Надо отметить, что падение итальянский рынок показал и по результатам 5-ти месяцев. Реализовано 945 677 транспортных средств, что на 0,3% хуже, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее популярным заводом остается местный Fiat. Автопроизводитель в мае реализовал 35 336 машин, однако и здесь спад более чем на 22%.
А вот стоящий на второй строчке в Италии по популярности концерн из Германии — Volkswagen собственные продажи поднял на целых 20%. В количественном показателе это равно 17 911 реализованных машин в мае.
ТОП-3 по продажам на итальянском рынке замыкает компания Renault, продавшая 15 145 экземпляров, (что почти на 5% в плюсе). Далее следуют американская компания Ford и французский автопроизводитель Peugeot.
О продажах российских авто в Италии информации нет.
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