Накануне лета продажи автомобилей в Италии упали

Апрель показал, что автомобильный рынок Италии подрос. Однако последний месяц весны продемонстрировал, что в стране опять наблюдается отрицательная динамика по продажам.

Если говорить о цифрах, что продажи в мае снизились почти на 3% (199113 машин).

Надо отметить, что падение итальянский рынок показал и по результатам 5-ти месяцев. Реализовано 945 677 транспортных средств, что на 0,3% хуже, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее популярным заводом остается местный Fiat . Автопроизводитель в мае реализовал 35 336 машин, однако и здесь спад более чем на 22%.

А вот стоящий на второй строчке в Италии по популярности концерн из Германии — Volkswagen собственные продажи поднял на целых 20%. В количественном показателе это равно 17 911 реализованных машин в мае.

О продажах российских авто в Италии информации нет.