Ещё
Самый маленький Audi представят в Барселоне
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самый маленький Audi представят в Барселоне 

LiveCars.Ru 2 часа назад
Фото: Твое авто
Судя по всему, дебют нового субкомпактного Audi A1 состоится уже очень скоро. Место премьеры — Барселона. По крайней мере, на это намекает официальный тизер модели с размашистой надписью от руки, оставленной на передней панели машины.
Из короткого ролика следует, что премиальный «малыш» обзаведется фирменным «виртуальным кокпитом» и информационно-развлекательной системой MMI Touch. Прежний экранчик, торчавший на центральной консоли по типу планшета, уступил место более современному дисплею, интегрированному в переднюю панель. Кнопки климат-контроля, по-видимому, изменятся незначительно.
Уже известно, что Audi A1 лишится трехдверной модификации и сохранится исключительно в модификации «спортбэк». Выпуск модели перенесут с брюссельского предприятия марки на завод Seat в испанском Мартореле.
LiveCars.Ru: последние новости
Audi Q8 во всей красе Самые безопасные премиальные кроссоверы 2018 года Знакомство с новым Jeep Renegade
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Серьезная авария произошла в Москве
Набиуллина похоронила дешевый бензин339
Sandero Stepway получил новую версию
Toyota Crown вышел в серийное производство1
Суд решил судьбу «прогульщицы» Багдасарян67
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:40
Полицейский вёз на себе мужчину по переходу
Автоновости
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
02:14
Порнотакси угнали в Лондоне
Автоновости
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение