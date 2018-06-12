Новый Audi A1 будет понимать «рукописные» команды

Немецкий производитель начал подготовку к премьере нового поколения своей самой младшей модели.

Audi опубликовала в Сети первый тизер субкомпакта A1 новой генерации в формате видео. Короткий ролик ролик протяженностью 5 секунд был размещен на официальной странице производителя в социальной сети Facebook.

Каким будет сам автомобиль, мы пока не знаем, зато с помощью видео нам показывают, каким образом водитель сможет общаться с автомобилем. Сенсорный экран новой «мультимедийки» позволяет писать на нем пальцем, а система сможет распознать это. Судя по всему, так можно будет написать, например, пункт назначения, а навигатор проложит оптимальный маршрут.

Кстати, слово Барселона, написанное пальцем в этом тизере, может также указывать на место премьеры маленького хэтчбека немецкой марки. Кроме того, если ориентироваться на последние тренды в автопроме, скорее всего, A1 новой генерации не получит трехдверную модификацию, а будет предлагаться исключительно в более практичном, пятидверном исполнении Sportback.

Никакие другие подробности о будущей новинке пока не раскрываются. Но, раз тизерная кампания уже началась, ждать нам, вероятно, осталось уже не долго. Можно предположить, что модель будет представлена в ближайшие недели.

Отметим, маленький хэтчбек Audi A1 неплохо продается в Европе, а выход нового поколения должен только подстегнуть продажи. Например, в 2017 году было продано 84 070 единиц, а за январь-апрель 2018 года уже 26 870 экземпляров. Для сравнения, у Kia Picanto эти цифры составили 62 161 и 25 366 штук, а у Peugeot 108 — 55 831 и 21 341 единица, соответственно.

Напомним, последней новинкой Audi, представленной совсем недавно, стал флагманский кроссовер Q8.

По материалам: www.kolesa.ru