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Tesla может запустить новый электромобиль через пять лет
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Tesla может запустить новый электромобиль через пять лет 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Генеральный директор компании Илон Маск снова сделал достаточно смелое заявление, гласящее о том, что Tesla планирует реализовать еще одну совершенно новую модель. Напоминаем, помимо налаживания производства Model 3, производитель намерен в ближайшие годы начать поставку кроссовера Model Y, Semi и полностью нового Roadster.
Выступая на ежегодном собрании акционеров Tesla, Маск добавил, что к ним присоединится новая модель: «Я думаю, что мы будем делать компактный автомобиль менее чем за пять лет», — сказал он. Глава не смог предоставить какие-то подробности о компактном Tesla, однако, существуют предположения, что автомобиль получит аналогичные размеры, как у предстоящего хэтчбека Volkswagen I. D., который выйдет на мировой рынок в течении следующих трех лет. В ассортименте марки компактная модель расположится под Model 3 и будет оснащаться более продвинутыми аккумуляторами и электродвигателями. Как в случае и с другими Tesla, модель будет предложена в нескольких версиях.
Отмечается, во время собрания акционеров Маск также отметил, что производственные версии Semi и второго поколения Roadster будут еще более впечатляющими, нежели показанные в прошлом году. По его словам, Roadster начального уровня будет способен разгоняться 0-96 км/ч за 1,9 секунды, в то время запас хода с пакетом опций SpaceX превзойдет показатели Semi в 965 километров.
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