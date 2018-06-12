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Концепция Kano5 — глоток воздуха для энтузиастов
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Концепция Kano5 — глоток воздуха для энтузиастов 

Auto.Today 56 минут назад
Фото: Auto.Today
Прогресс не стоит на месте, постоянно появляются все новые эксклюзивные суперкары, различные спортивные автомобили, а также электрические транспортные средства и модели, использующие автономные технологии. В создании каждого из них немалую роль играет привод, коробка передач и, конечно же, силовая установка.
Каждый из современных водителей имеет минимальное представление о машине своей мечты. О её оформлении, технологиях и техническом оснащении. Взять, например, концептуальный Kano5, являющийся дизайнерским исследование Ахмеда Гхамллуша. Начиная с экстерьера, становится заметно, что автомобиль ориентирован на аэродинамику и имеет массивное заднее крыло, большие колесные диски, отличительную тормозную и выхлопную системы. Пока нет информации об оборудовании транспортного средства, но очевидно, что под длинным капотом Kano5 расположится мощный двигатель, соединённый с механической коробкой передач. Что касается дизайна салона, он выполнен в современном стиле и насчитывает множество элементов из углеродного волокна на приборной панели, дверных панелях, рулевом колесе и рычаге переключения передач.
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