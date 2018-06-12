Ещё
Новый Ford Mustang Shelby 350 показан официально
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый Ford Mustang Shelby 350 показан официально 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Несмотря на упоминание в названии автомобиля американской компании Shelby American, она не имеет ничего общего с новинкой от Ford.
Первый представитель Ford Mustang Shelby 350 появился на дорогах в 2015 году, и теперь пришло время для обновлений. Основные отличия между двумя версиями состоят в изменениях настроек в шасси и повышении аэродинамических параметров кузова.
На представленном Ford Mustang инженеры использовали некоторые конструкторские находки, которые, возможно, найдут свое отражение в проектируемом Ford Mustang Shelby GT500. Также не исключен перенос технологии на другие спортивные болиды.
Двигатель остался неизменным — V8 c объемом в 5,2 литра и мощностью в 533 лошадиных сил. Однако благодаря работе над шасси и очертаниями кузова пороговая скорость автомобиля теперь больше примерно на 20 километров в час.
Машина будет отличаться задним аэродинамическим крылом и мощной аудиосистемой Harman на 12 динамиков расположенных по периметру автомобиля. В Россию автомобиль не приедет и останется исключительно для американского пользования.
Car.ru: последние новости
Китайский автобренд Chery поднял в июне расценки на автомодель Tiggo 3 Воронежский конструктор-новатор создал автомобиль 3 в 1 Составлен список малоизвестных советских грузовиков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Серьезная авария произошла в Москве
Sandero Stepway получил новую версию
GMC Yukon получил новое исполнение
Набиуллина похоронила дешевый бензин339
Toyota Crown вышел в серийное производство1
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:40
Полицейский вёз на себе мужчину по переходу
Автоновости
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
02:14
Порнотакси угнали в Лондоне
Автоновости
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение