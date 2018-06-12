Новый Ford Mustang Shelby 350 показан официально

Несмотря на упоминание в названии автомобиля американской компании Shelby American, она не имеет ничего общего с новинкой от Ford

Первый представитель Ford Mustang Shelby 350 появился на дорогах в 2015 году, и теперь пришло время для обновлений. Основные отличия между двумя версиями состоят в изменениях настроек в шасси и повышении аэродинамических параметров кузова.

На представленном Ford Mustang инженеры использовали некоторые конструкторские находки, которые, возможно, найдут свое отражение в проектируемом Ford Mustang Shelby GT500. Также не исключен перенос технологии на другие спортивные болиды.

Двигатель остался неизменным — V8 c объемом в 5,2 литра и мощностью в 533 лошадиных сил. Однако благодаря работе над шасси и очертаниями кузова пороговая скорость автомобиля теперь больше примерно на 20 километров в час.

Машина будет отличаться задним аэродинамическим крылом и мощной аудиосистемой Harman на 12 динамиков расположенных по периметру автомобиля. В Россию автомобиль не приедет и останется исключительно для американского пользования.