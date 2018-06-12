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Aston Martin DB11 AMR получает более мощное оснащение
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Aston Martin DB11 AMR получает более мощное оснащение 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Британский производитель уникальных автомобилей продолжает радовать своих клиентов, предлагая все больше интересных моделей. На этот раз Aston Martin продемонстрировал захватывающую версию DB11 AMR.
Aston Martin DB11 AMR оснащается 5,2-литровым двигателем V12, способным производить 630 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента, что значительно больше, нежели у предыдущей версии. Агрегат соединен с автоматической коробкой передач с восемью скоростями. Разгон с места до первой сотни достигается за 3,7 секунды, а максимальная скорость составляет 334 километров в час.
Что касается визуального преображения, автомобиль становится обладателем затемненных фар и широкого использования углеродного волокна. Также клиентам будет предложен специальный выпуск 100 Signature Editions, ограниченный 100 экземплярами.
Представители Aston Martin подчеркивают, что это неединственные изменения, которые получил автомобиль. Чтобы ознакомиться с оставшимися модернизациями рекомендуется посмотреть прикрепленный видеоролик, описывающий основные преимущества DB11 AMR.
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