Aston Martin DB11 AMR получает более мощное оснащение 

Британский производитель уникальных автомобилей продолжает радовать своих клиентов, предлагая все больше интересных моделей. На этот раз Aston Martin продемонстрировал захватывающую версию DB11 AMR.
Aston Martin DB11 AMR оснащается 5,2-литровым двигателем V12, способным производить 630 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента, что значительно больше, нежели у предыдущей версии. Агрегат соединен с автоматической коробкой передач с восемью скоростями. Разгон с места до первой сотни достигается за 3,7 секунды, а максимальная скорость составляет 334 километров в час.
Что касается визуального преображения, автомобиль становится обладателем затемненных фар и широкого использования углеродного волокна. Также клиентам будет предложен специальный выпуск 100 Signature Editions, ограниченный 100 экземплярами.
Представители Aston Martin подчеркивают, что это неединственные изменения, которые получил автомобиль. Чтобы ознакомиться с оставшимися модернизациями рекомендуется посмотреть прикрепленный видеоролик, описывающий основные преимущества DB11 AMR.