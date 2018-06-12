Ещё
Хэтч Audi A1 нового поколения предстанет в Барселоне этим летом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хэтч Audi A1 нового поколения предстанет в Барселоне этим летом 

Car.ru 40 минут назад
Фото: Car.ru
Только-только автолюбители всего мира закончили восторгаться новым флагманом от Audi — кроссовером купе Q8. И вот уже немецкий производитель готовит на всеобщий анонс самую свою маленькую машину — A1.
В соцсетях компания Audi уже выложила короткое видео, где можно понять, что хэтч будет показан на предстоящем автошоу в Барселоне. На тизере можно разглядеть сенсорный дисплей мультимедии MMI Touch. По всей вероятности, эта информационно-развлекательная система будет поддерживать рукописный ввод. Однако монитор сделан не в виде дисплея, а интегрирован в торпеду.
Комментарий информирует, что у автомобиля A1 нового поколения будет «виртуальный кокпит» — цифровая «приборка», но неизвестно, будет ли это добавлено опцией или будет в серийной модели.
Мы уже сообщали, что хэтч A1 будет предлагаться только в 5-дверном варианте Sportback. Что будет под капотом, пока загадка, но абсолютно точно известно, что там будет 3-х или 4-хцилиндровые моторы, а флагманом будет вариант S1 с 2,0-л 4-хцилиндровым турбомотором на 200 лошадей. Возможность и гибридных машин.
Дата демонстрации A1 еще держится в секрете. Правда, то, что новый автомобиль будет показан в столице Каталонии не очень удивляет, ведь производство хэтчбека уже перенесено из Бельгии в Испанию.
Car.ru: последние новости
Китайский автобренд Chery поднял в июне расценки на автомодель Tiggo 3 Воронежский конструктор-новатор создал автомобиль 3 в 1 Составлен список малоизвестных советских грузовиков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Серьезная авария произошла в Москве
Sandero Stepway получил новую версию
GMC Yukon получил новое исполнение
Набиуллина похоронила дешевый бензин339
Toyota Crown вышел в серийное производство1
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:40
Полицейский вёз на себе мужчину по переходу
Автоновости
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
02:14
Порнотакси угнали в Лондоне
Автоновости
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение