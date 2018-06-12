Хэтч Audi A1 нового поколения предстанет в Барселоне этим летом

Только-только автолюбители всего мира закончили восторгаться новым флагманом от Audi — кроссовером купе Q8. И вот уже немецкий производитель готовит на всеобщий анонс самую свою маленькую машину — A1.

В соцсетях компания Audi уже выложила короткое видео, где можно понять, что хэтч будет показан на предстоящем автошоу в Барселоне. На тизере можно разглядеть сенсорный дисплей мультимедии MMI Touch. По всей вероятности, эта информационно-развлекательная система будет поддерживать рукописный ввод. Однако монитор сделан не в виде дисплея, а интегрирован в торпеду.

Комментарий информирует, что у автомобиля A1 нового поколения будет «виртуальный кокпит» — цифровая «приборка», но неизвестно, будет ли это добавлено опцией или будет в серийной модели.

Мы уже сообщали, что хэтч A1 будет предлагаться только в 5-дверном варианте Sportback. Что будет под капотом, пока загадка, но абсолютно точно известно, что там будет 3-х или 4-хцилиндровые моторы, а флагманом будет вариант S1 с 2,0-л 4-хцилиндровым турбомотором на 200 лошадей. Возможность и гибридных машин.

Дата демонстрации A1 еще держится в секрете. Правда, то, что новый автомобиль будет показан в столице Каталонии не очень удивляет, ведь производство хэтчбека уже перенесено из Бельгии в Испанию.