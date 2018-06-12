Skoda Kodiaq RS анонсировали официально

Чешская компания Skoda опубликовала первое промо-изображение «горячей» версии своего кроссовера Kodiaq, которая выйдет на рынок под именем Kodiaq RS. В настоящее время модель уже проходит необходимые испытания на трассе Нюрбургринг в Германии, а официальный дебют новинки наверняка состоится в октябре на Парижском автосалоне 2018. Тем не менее, мы ожидаем, что до назначенной даты премьеры производитель рассекретит Kodiaq RS в Сети.

Кроме того, на своей страничке в Facebook компания обнародовала видео-ролик, на котором Skoda Kodiaq RS выходит на Нюрбургринг под управлением немецкой автогонщицы и телеведущей Сабины Шмитц, также известной как «Королева Кольца».

Пока что единственной моделью RS в линейке Skoda является «заряженный» седан Octavia RS, однако компания взяла курс на омоложение бренда и придание ему эмоциональных черт, поэтому в свет и готовится выйти «перфоманс-версия» популярного кроссовера Kodiaq. Под капотом новинки будет трудиться форсированный четырехцилиндровый турбодизель 2.0 TDI от Passat BiTDI, выдающий порядка 237 л.с. мощности и более 500 Нм крутящего момента уже с 1750 об/мин.

https://www.facebook.com/skoda/videos/1715123205246800/

Двигатель Kodiaq RS спарен с роботизированной коробкой передач DSG, управляемой с помощью подрулевых лепестковых переключателей, а вот ортодоксальная и желанная многими 6-ступенчатая «механика» от Octavia RS для кроссовера предлагаться не будет. Подключаемый полный привод AWD будет устанавливаться в качестве базового оборудования, также можно ожидать появления более жесткой подвески со спортивными настройками, поведение которой инженеры Skoda и проверяют на треке в Германии.

Визуально Kodiaq RS будет отличаться от своих «рядовых» собратьев черными акцентами в экстерьере, черной решеткой радиатора с шильдиком vRS, черными дисками и затемненными плафонами головной оптики и задних фонарей. В салоне же владельца встретит контрастная прострочка и обилие соответствующих логотипов.