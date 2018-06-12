Брошюра Suzuki Jimny 2019 попала в Сеть, раскрыты новые подробности

На просторах Интернет оказалась обнаружена самая что ни на есть настоящая брошюра о новом японском внедорожнике компактного класса Suzuki Jimny 4 поколения. Естественно, с публикацией такого источника стало известно множество новых подробностей о модели. Полностью же новый Сузуки Джимни будет рассекречен 5 июля.

Во-первых, новый Jimny будут выпускать в двух версиях — стандартной и более оснащенной Jimny Sierra с увеличенными габаритами. Каждая из версий будет предложена покупателям в трех комплектациях: XG, XL и XC. Внедорожник новой генерации останется внешне таким же крепко-скроенным, коренастым и квадратным, как и Jimny 3, однако с более современными пропорциями и деталями, которые делают Jimny похожим на миниатюрный Гелендваген.

Решетка радиатора Suzuki Jimny 2019 сохранила свои фирменные пять отверстий и теперь выполнена в черном матовом цвете. В решетку по флангам встроены классические круглые головные фары и указатели поворота в отдельных корпусах. Ниже расположился массивный черный бампер с большим воздухозаборником посередине и круглыми «противотуманками» по бокам. Колесные диски и зеркала заднего вида также выполнены в черном, стильно контрастируя с яркими цветами кузова.

Во-вторых, стали известны габаритные размеры японского внедорожника в новом кузове. Длина Suzuki Jimny 2019 — 3300 мм, ширина — 1475 мм, высота — 1715 мм, колесная база — 2250 мм. Что же касается топового Jimny Sierra, то, благодаря очень широкому защитному пластиковому обвесу, его ширина больше на 125 мм.

Suzuki Jimny будут выпускать как с однотонными, так и с двухцветными кузовами: зеленый, серый, черный жемчуг с синим отливом, серебристый металлик, белый, жемчужно-белый, желтый (с черной крышей), слоновая кость (с черной крышей) и синий металлик (с черной крышей). Правда, возможность выбрать двухцветный кузов появится только у покупателей топовой комплектации XC.

Внутреннее убранство нового Jimny щеголяет полностью черной отделкой. Верхнюю часть центральной консоли занимает большой дисплей мультимедиа-информационной системы SmartPlay, дефлекторы воздуховодов климатической установки взяты от модели Ignis, а автоматический блок управления климатом взят прямиком из нового Swift. Прочие фишки новой модели включают в себя бесключевой доступ, кнопку старт-стоп и опциональный автоматический дальний свет.

Под капотом внедорожника четвертого поколения будет трудиться 0.66-литровый турбированный мотор с тремя цилиндрами, работающий на бензине. Топовый Jimny Sierra, в свою очередь, получит атмосферный трехцилиндровый 1.5 л мощностью 100 л.с. Оба двигателя работают в паре с 5-ступенчатой «механикой» или 4-диапазонным «автоматом», система полного привода Suzuki Allgrip Pro 4x4 является стандартным оборудованием и поможет модели сохранить традиционную высокую проходимость.