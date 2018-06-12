Ещё
Mitsubishi Delica 2019 — кросс-минивэн на базе Outlander (Фото)
Далее:
Читайте также:
Ещё

Mitsubishi Delica 2019 — кросс-минивэн на базе Outlander (Фото) 

Allroader.ru 2 часа назад
Фото: Allroader.ru
Японский производитель Mitsubishi уже довольно давно занимается разработкой минивэна Delica нового поколения. И вот, наконец, прототип серийной версии модели, предвосхищенной одноименным концептом и семиместным MPV Xpander, вышел на дороги общего пользования для финальных ходовых испытаний.
Несмотря на то, что всю машину закрывает камуфляжная оклейка и фальшпанели, очевидно, что она во многом сохранила дизайн концепта Delica Concept 2017, объединяя его с острыми чертами Xpander. Минивэн щеголяет раздельной головной оптикой и короткими передним и задним свесами, а для того, чтобы по-максимуму использовать доступные габариты и сделать салон как можно просторнее, разработчики сделали линию крыши параллельной земле по всей длине автомобиля.
Высокое боковое остекление и маленькие окошки между передней стойкой и зеркалами заднего вида делают внутреннее убранство Delica 2019 очень светлым, где каждый из семи пассажиров будет чувствовать себя вольготно и комфортно. А вот задняя часть автомобиля, в отличие от передней, стала, по сравнению с концептом, гораздо прозаичнее. Вместо уходящих вверх по стойкам и на борта задних фонарей в серийной версии Delica 2019 установлены маленькие прямоугольные блоки.
Если верить инсайдерской информации, в основе Mitsubishi Delica нового поколения лежит платформа кроссовера Mitsubishi Outlander, более того, фирменная система полного привода Super All Wheel Control будет устанавливаться на минивэн уже в «базе». Под капот автомобиля японские мотористы определили 2.2-литровый турбодизель мощностью 170 лошадиных сил.
Как ожидается, новый минивэн Делика 2019 года выйдет в свет уже через несколько месяцев.
Allroader.ru: последние новости
Брошюра Suzuki Jimny 2019 попала в Сеть, раскрыты новые подробности Skoda Kodiaq RS анонсировали официально Англия прощается с Land Rover Discovery
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Серьезная авария произошла в Москве
Sandero Stepway получил новую версию
GMC Yukon получил новое исполнение
Toyota Crown вышел в серийное производство1
ГИБДД открыла «охоту» на дачников12
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:40
Полицейский вёз на себе мужчину по переходу
Автоновости
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
02:14
Порнотакси угнали в Лондоне
Автоновости
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение