Mitsubishi Delica 2019 — кросс-минивэн на базе Outlander (Фото)

Японский производитель Mitsubishi уже довольно давно занимается разработкой минивэна Delica нового поколения. И вот, наконец, прототип серийной версии модели, предвосхищенной одноименным концептом и семиместным MPV Xpander, вышел на дороги общего пользования для финальных ходовых испытаний.

Несмотря на то, что всю машину закрывает камуфляжная оклейка и фальшпанели, очевидно, что она во многом сохранила дизайн концепта Delica Concept 2017, объединяя его с острыми чертами Xpander. Минивэн щеголяет раздельной головной оптикой и короткими передним и задним свесами, а для того, чтобы по-максимуму использовать доступные габариты и сделать салон как можно просторнее, разработчики сделали линию крыши параллельной земле по всей длине автомобиля.

Высокое боковое остекление и маленькие окошки между передней стойкой и зеркалами заднего вида делают внутреннее убранство Delica 2019 очень светлым, где каждый из семи пассажиров будет чувствовать себя вольготно и комфортно. А вот задняя часть автомобиля, в отличие от передней, стала, по сравнению с концептом, гораздо прозаичнее. Вместо уходящих вверх по стойкам и на борта задних фонарей в серийной версии Delica 2019 установлены маленькие прямоугольные блоки.

Если верить инсайдерской информации, в основе Mitsubishi Delica нового поколения лежит платформа кроссовера Mitsubishi Outlander , более того, фирменная система полного привода Super All Wheel Control будет устанавливаться на минивэн уже в «базе». Под капот автомобиля японские мотористы определили 2.2-литровый турбодизель мощностью 170 лошадиных сил.

Как ожидается, новый минивэн Делика 2019 года выйдет в свет уже через несколько месяцев.