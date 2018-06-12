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Англия прощается с Land Rover Discovery
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Англия прощается с Land Rover Discovery 

Allroader.ru 1 час назад
Фото: Allroader.ru
Как английскому автопроизводителю сэкономить тысячи фунтов стерлингов на каждом выпускаемом автомобиле? Все очень просто — нужно лишь построить завод с хорошей мощностью вне границ родного Туманного Альбиона. Именно так и поступила компания Land Rover, возведя новое предприятие в городке Нитра (Словакия), которое способно ежегодно выпускать 300 000 автомобилей и куда вскоре будет перенесено производство модели Land Rover Discovery.
Конечно, в таком деле не обойдется и без потерь — без работы останется какое-то количество сотрудников производителя в Великобритании, однако упомянутые преимущества для компании куда важнее. Согласно официальному заявлению Land Rover, «Это решение было непростым, но оно полностью соответствует новой стратегии по превращению марки в глобальный бизнес». Первые словацкие Discovery сойдут с конвейера в Нитре уже в 2018 году.
В то же время, Land Rover обещает, что завод в английском Солихалле продолжит оставаться сборочной базой для флагманских моделей Range Rover и Range Rover Sport, включая следующие поколения. Производство этих внедорожников, по мнению производителя, показывает «твердую приверженность бренда своей стране». Компактный кроссовер Evoque, в свою очередь, продолжат собирать на фабрике в Хейлвуде, которая вскоре будет подвергнута реновации и переоборудованию для встречи новой генерации паркетника.
Следующий Range Rover будет создан на новой архитектуре, адаптированной под электрифицированные силовые установки. В настоящее время, в связи с падением интереса покупателей к дизелям на родном для компании рынке Великобритании, Land Rover уже был вынужден проводить сокращение штатов на производстве, занятом выпуском дизельных моторов. Компания активно пытается войти в сегмент гибридов, представляя такие версии для своих моделей, однако зависимость от дизелей по-прежнему высока.
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