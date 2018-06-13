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Опубликованы шпионские фото нового SsangYong Actyon 2019
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Опубликованы шпионские фото нового SsangYong Actyon 2019 

Daily-Motor 28 минут назад
Фото: Daily-Motor
Опубликованы шпионские фото нового SsangYong Actyon 2019 В интернет просочились первые шпионские фото нового поколения южнокорейского кроссовера SsangYong Actyon. Снимки новинки выложили наши британские коллеги, с которыми фотографиями поделились их подписчики. Новый Actyon, который продается на местном рынке под названием Korando, в рамках тестов был облачен в плотный черный камуфляж, поэтому полноценно оценить его экстерьер по снимкам не получится. Тем не менее, нельзя не заметить, что внешность новинки сильно преобразилась. Помимо того, что новый «Актион 2019» спроектирован на основе прототипа E-SUV, показанного этой весной, кроссовер стал еще более комфортабельным просторным и легким за счет новой платформы.
Интерьер новинки также преобразился, став более современным. В салоне появился электронный стояночный тормоз и мультимедийная система с большим сенсорным дисплеем.
В моторную линейку нового SsangYong Actyon 2019 должны войти 1,2— и 1,5-литровые бензиновые турбированные моторы, а также 1,6-литровый дизель. Не исключается и появление гибридной модификации.
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