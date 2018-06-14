Шпионы засекли новый корейский кроссовер (фото) 

Материал подготовлен дружественной редакцией auto.mail.ru.
SsangYoung Korando С, продающийся в России под именем Actyon, выпускается с 2010 года и за это время пережил уже три модернизации. О том, что корейцы разрабатывают преемника, стало известно весной, когда на Женевском автосалоне был представлен электрический концепт-кроссовер SsangYong e-SIV. Машину оснастили батареей емкостью 61,5 кВт∙ч, которая позволяет проехать на одной зарядке 320 километров. На специальном зарядном терминале батарею можно зарядить на 80% за 50 минут. Кроме того, концепт-кроссовер получил систему автономного вождения.
Разумеется, все эти разработки (в том или ином виде) будут использованы на новейшем SsangYong Korando, который будет иметь не только бензиновую, дизельную и гибридную модификации, но и электрическую. И хотя информации об этой машине пока совсем немного, известно, что кроссовер получит новейший полуторалитровый бензиновый турбомотор, 1,6-литровый турбодизель и гибридную силовую установку, построенную вокруг 1,2-литрового бензинового трехцилиндрового мотора.
А чуть позже, в 2020 году, на конвейер встанет и чисто электрическая модификация. Новые двигатели и технологии также предназначаются и кроссоверу SsangYong Tivoli, который в 2020 году переживет серьезную модернизацию. Что касается SsangYong Korando, то мировую премьеру он должен отпраздновать до конца года, а в продажу машина поступит в следующем году. Бензиновая и дизельная модификации однозначно доберутся до России. Электрическая версия, в первую очередь, отправится покорять европейский и китайский рынки.