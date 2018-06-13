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SsangYong уже тестирует новый Actyon 2019 — первые фото
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SsangYong уже тестирует новый Actyon 2019 — первые фото 

Allroader.ru 1 час назад
Фото: Allroader.ru
Корейский производитель SsangYong занят разработкой очень важной для себя новой модели, которая попробует побороться за покупателя в насыщенном конкурентами, но таком многообещающем сегменте компактных кроссоверов, где ныне царствуют Nissan Qashqai и KIA Sportage. Речь идет о кроссовере SsangYong Actyon 2019 года, ведь это именно его первые фотографии удалось раздобыть английским автошпионам (на рынке Великобритании модель продается под именем Korando).
Пока что автомобиль скрыт толстым слоем камуфляжа, это просто броня с фальш-вставками и накладками-подушками, так что об особенностях экстерьера нового Actyon можно только догадываться. Тем не менее, не остается никаких сомнений в том, что у модели уже есть собственный серийный кузов. Напомним, что в марте 2018 года на Женевском автосалоне компания представила концепт e-SIV, на базе дизайна которого и создается новый Actyon, а электрическая силовая установка концепта намекает на будущую электрификацию серийной модели, но году этак к 2020.
Естественно, не обделят Actyon в новом кузове и традиционными бензиновыми и дизельными силовыми агрегатами. Дизельный мотор будет представлен 1.6-литровым блоком, а бензиновый — свежеразработанным 1.5-литровым двигателем, войдет в линейку моторов и 1.2-литровый бензиновый агрегат. На базе обоих бензиновых версий SsangYong создаст «легкие» гибриды со стартер-генератором и мощным дополнительным аккумулятором.
Новый SsangYong Actyon 2019 ознаменует собой следующий цикл обновления и перерождения корейской марки — маленький кроссовер Tivoli подвергнут рестайлингу в 2020 году, а в 2022 году фейслифтинг затронет последнее поколение флагманского рамного внедорожника Rexton. Плюс, в планах производителя числится создание совершенно новой модели SUV, которая займет место между Actyon и Rexton. Маркетологи SsangYong уверены, что спрос на качественные, красивые и недорогие внедорожники будет только расти, поэтому потенциал у бренда просто неограничен.
Концепт SsangYong e-SIV  В основе кроссовера SsangYong Actyon нового поколения лежит современная платформа, которая поможет производителю наделить модель более эмоциональными драйверскими задатками, задорной динамикой и привлекательным дизайном.
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