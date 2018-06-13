Audi Q8 во всей красе

Купеобразная модель величиной с классический Audi Q7 получила почти трехметровую колесную базу, багажник с электроприводом объемом 605 литров (сложенные задние сиденья позволят увеличить полезный объем до 1755 литров) и салон от лимузина A8.

Audi Q8 с трехлитровым дизельным мотором весит всего 2145 килограммов за счет нового, легкого и прочного алюминиевого шасси Audi Space Frame. Коэффициэнт лобового сопротивления модели составляет 0.34.

Дизельный двигатель V6 укомплектован 40-вольтным электромотором и литий-ионным аккумулятором. Этот набор превращает вседорожник в «мягкий гибрид». Автомобиль способен ехать с выключенным ДВС на скорости до 160 километров в час. Рекуперативное торможение позволяет возвращать в аккумулятор до 12 киловатт энергии. В результате — экономия около 0,7 литра топлива на каждые 100 километров.

В версии Audi Q8 50 TDI трехлитровый дизель V6 TDI выдает 290 лошадиных сил и 600 Нм максимального крутящего момента. С восьмидиапазонным «автоматом» tiptronic полноприводный Q8 50 TDI ускоряется до «сотни» за 6,3 секунды.

В начале 2019 года линейка модификаций кросс-купе пополнится более скромной дизельной версией и бензиновой модификацией с трехлитровым 344-сильным движком.

Сборка Audi Q8 налажена на заводе компании в словацкой Братиславе. В продажу вседорожник поступит в третьем квартале 2018 года.