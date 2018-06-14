Рассекречен кроссовер Audi Q8

Выпуск нового Audi Q8 будет производиться на предприятии бренда в Братиславе, а уже в III квартале этого года новинка появится в дилерских центрах компании.

Размер купеобразного автомобиля можно сравнить с классическим Audi Q7 . Кросс получил трехметровую колесную базу, салон от лимузина А8 и багажное отделение объемом 605 литров, которое увеличивается за счёт сложенного заднего дивана до 1755 литров.

Благодаря использованию нового, алюминиевого шасси Audi Space Frame масса модели с трехлитровым дизелем всего 2145 килограммов.

Дизельный движок V6, 40-вольтный электромотор и литий-ионный аккумулятор превратили вседорожник в «мягкий гибрид». Версия Audi Q8 50 TDI с трехлитровой дизельной установкой V6 TDI вырабатывает 290 л.с. и 600 Нм крутящего момента.

В планах компании расширить линейку кросс-купе более скромной дизельной модификацией и бензиновой версией с 3-литровым силовым агрегатом, который выдает 344 л.с.