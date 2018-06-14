Ещё
Рассекречен кроссовер Audi Q8
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рассекречен кроссовер Audi Q8 

Car.ru 29 минут назад
Фото: Car.ru
Выпуск нового Audi Q8 будет производиться на предприятии бренда в Братиславе, а уже в III квартале этого года новинка появится в дилерских центрах компании.
Размер купеобразного автомобиля можно сравнить с классическим Audi Q7. Кросс получил трехметровую колесную базу, салон от лимузина А8 и багажное отделение объемом 605 литров, которое увеличивается за счёт сложенного заднего дивана до 1755 литров.
Благодаря использованию нового, алюминиевого шасси Audi Space Frame масса модели с трехлитровым дизелем всего 2145 килограммов.
Дизельный движок V6, 40-вольтный электромотор и литий-ионный аккумулятор превратили вседорожник в «мягкий гибрид». Версия Audi Q8 50 TDI с трехлитровой дизельной установкой V6 TDI вырабатывает 290 л.с. и 600 Нм крутящего момента.
В планах компании расширить линейку кросс-купе более скромной дизельной модификацией и бензиновой версией с 3-литровым силовым агрегатом, который выдает 344 л.с.
Car.ru: последние новости
Автоэксперты не рекомендуют заправлять полный бак Автоновинка - новый бюджетный кроссовер от Kia выйдет на автомобильный рынок в 2019 году С 2020 года все автомодели бренда Cadillac получат оснащение системами автономного управления
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Инспектор ответил на съемку пистолетом66
Первая смерть на Крымском мосту296
Ил-76 сбросил тонны воды на инспекторов ДПС в Подмосковье47
Турция взорвёт автомобильный рынок1
Почему не стоит заправлять полный бак4
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
05:39
Самый популярный автомобиль Европы вернется в Россию
Автоновости
00:56
Полиция вскрыла авто огнетушителем
Автоновости
00:31
Ил-76 сбросил тонны воды на инспекторов ДПС в Подмосковье
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:40
Полицейский вёз на себе мужчину по переходу
Автоновости
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение