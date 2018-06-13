Jaguar Land Rover перенесёт производство кроссовера Discovery в Словакию

Похоже, что компания Jaguar Land Rover всё-таки приняла достаточно сложное для себя решение, и вскоре перенесёт производство своей легендарной модели из Великобритании в Словакию.

Как сообщает информационное агентство Reuters, популярный кроссовер сменит «прописку» с Солихалля на Нитру. Новый завод по производству автомобилей в словацком городе компания строила в последние несколько лет, его проектная мощность составляет 300 000 автомобилей в год, и именно на нём теперь будет производиться модель. Также компания Jaguar Land Rover вынуждена сократить в Великобритании порядка 1 000 рабочих мест.

На фото: завод Jaguar Land Rover в Солихалле

По словам финансового директора компании Кена Грегора, такое решение снизит себестоимость производства новых автомобилей, однако полностью завод в Солихалле Jaguar Land Rover закрывать не собирается: на нём будет проведена модернизация оборудования, и он продолжит выпускать автомобили Range Rover и Range Rover Sport. Сохранит британскую прописку и кроссовер Evoque, который выпускается на предприятии в Хейлвуде.

По данным Reuters, такая ситуация связана с тем, что Великобритания объявила в прошлом году о выходе из Евросоюза , что в будущем, вероятно, приведёт к появлению пошлин для британских автомобилей, а также устоявшейся тенденции по снижению спроса на дизельные автомобили в Европе. Поскольку в США эта модель не пользуется шквальным спросом (в прошлом году американские дилеры продали менее 6 500 экземпляров этой модели), Jaguar Land Rover, видимо, был вынужден искать новый путь для повышения популярности Discovery.

Что касается сроков, то производство словацких Land Rover Discovery начнётся уже в конце текущего года.

За последние 20 лет Словакия совершила впечатляющий рывок, и её автомобильная промышленность считается одной из самых сильных в мире. Если в 2005 году страна производила около 218 000 новых автомобилей в год, то в 2016 году их количество перевалило за миллион экземпляров. В Братиславе выпускаются автомобили Volkswagen , в Жилине расположен завод Kia Motors, в Трнаве располагается предприятие PSA.

Ранее портал Карельские Вести сообщал, что моторный завод Hyundai будет одним из крупнейших в России.

По материалам: www.kolesa.ru