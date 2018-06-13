Ещё
Kia пообещала выпустить новый бюджетный кроссовер
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый бюджетный кроссовер Kia выйдет в продажу в 2019 году 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Компания Kia анонсировала предварительные даты выхода в продажу своего нового бюджетного кроссовера SP, концепт-версия которого была официально представлена на автомобильной выставке в Нью-Дели в начале 2018 года.
Сообщается, что серийная модификация этой модели появится в продаже во второй половине следующего года. В качестве платформы новинка задействует архитектуру Hyundai Creta, прошедшую модернизацию.
Производством нового бюджетного кроссовера «Киа» займется предприятие в индийском городе Анантапур. Серийная версия кроссовера, по предварительной информации, получит название Tusker.
Новый компактный кроссовер южнокорейской марки получит светодиодную головную оптику, задние фонари, соединенные хромированной накладкой, внедорожный обвес из неокрашенного пластика, расширители арок и фирменную решетку радиатора в стиле модели Sportage последнего поколения.
В моторную гамму автомобиля должны войти 1,4-литровый «турбодизель» на 90 «лошадок» или же 1,6-литровый атмосферный двигатель на 123 л.с. Связку обоим агрегатам составит 6-ступенчатая «механика» или 6-диапазонный «автомат». Привод — только передний.
Daily-Motor: последние новости
В Сеть утекли фото обновленного Porsche Macan без камуфляжа Составлен ТОП-10 самых популярных автомобилей Lada с пробегом в РФ Опубликованы шпионские фото нового SsangYong Actyon 2019
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая смерть на Крымском мосту145
Серьезная авария произошла в Москве2
Набиуллина похоронила дешевый бензин339
Toyota Crown вышел в серийное производство3
На Крымском мосту установлен новый рекорд
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:40
Полицейский вёз на себе мужчину по переходу
Автоновости
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
02:14
Порнотакси угнали в Лондоне
Автоновости
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение