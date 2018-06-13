Новый бюджетный кроссовер Kia выйдет в продажу в 2019 году

Компания Kia анонсировала предварительные даты выхода в продажу своего нового бюджетного кроссовера SP, концепт-версия которого была официально представлена на автомобильной выставке в Нью-Дели в начале 2018 года.

Сообщается, что серийная модификация этой модели появится в продаже во второй половине следующего года. В качестве платформы новинка задействует архитектуру Hyundai Creta, прошедшую модернизацию.

Производством нового бюджетного кроссовера «Киа» займется предприятие в индийском городе Анантапур. Серийная версия кроссовера, по предварительной информации, получит название Tusker.

Новый компактный кроссовер южнокорейской марки получит светодиодную головную оптику, задние фонари, соединенные хромированной накладкой, внедорожный обвес из неокрашенного пластика, расширители арок и фирменную решетку радиатора в стиле модели Sportage последнего поколения.

В моторную гамму автомобиля должны войти 1,4-литровый «турбодизель» на 90 «лошадок» или же 1,6-литровый атмосферный двигатель на 123 л.с. Связку обоим агрегатам составит 6-ступенчатая «механика» или 6-диапазонный «автомат». Привод — только передний.