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Германия расплачивается за «дизельный скандал»
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Германия расплачивается за «дизельный скандал» 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Большой урон финансовому положению Германии, а также немецкому автопрому в целом нанёс прогремевший на всю Европу дизельный скандал, которому впоследствии даже присвоили имя «Дизельгейт».
Афера концерна компании была раскрыта в 2015 году, специалистами было выяснено, что все дизельные автомобили компании оснащались специальной программой, благодаря которой во время теста занижался процент вредоносных газов, выбрасываемых в атмосферу. После этого, конечно, акции компании значительно упали в стоимости, также негативно скандал отразился на машиностроительной отрасли страны. Производителю пришлось в связи со сложившимися обстоятельствами отозвать автомобили неисправные и все обязательства за исправление и штрафы возложить на свои плечи.
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