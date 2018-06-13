Мотоцикл скромнейших размеров Honda Monkey 2019 представлен официально

Японская Honda Motor представила новую реинкарнацию своего легендарного мокика Honda Monkey — из линейки уже 2019 модельного года.

Модель выполнена на базе Honda Grom и пробуждает очень ностальгические чувства. Ведь на таких аппаратах ездили преимущественно в 1960-е и 1970-е годы.

Мотор — 125сс, одноцилиндровый, круглые зеркала, круглый головной свет, полнейшая стилистика 60-х годов прошлого века, но светит современно, светодиодно. Тормоза, в отличие от оригинального байка — дисковые. ABS — опциональная и одноканальная — работает только на переднее колесо.

Коробка — четырехскоростная. Базовые цвета — желтый и красный. Бак — 5,7 литра. Вес — 108 кг. Высота сиденья — 777 мм.

Модель Monkey в виде аппарата 2019 года появится не только на японском, но и (после некоторого перерыва) на американском рынке. Заявленная цена — 4 000 долларов за обычную версию и 4 200 долларов за версию с ABS. У дилеров модель должна появиться в октябре этого года.