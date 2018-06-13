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Jeep Grand Cherokee Trackhawk против Dodge Challenger SRT Hellcat: кто кого?
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Jeep Grand Cherokee Trackhawk против Dodge Challenger SRT Hellcat: кто кого? 

Auto.Today 2 часа назад
Фото: Auto.Today
Трудно поверить, что прошло более четырех лет с момента, как американская марка впервые продемонстрировала Dodge Challenger SRT Hellcat. Автомобиль, оснащенный 6,2-литровым двигателем V8 с наддувом мощностью в 707 лошадиных сил, был способен превзойти множество суперкаров и предоставить вполне оправданную стоимость.
Некоторые владельцы роскошных автомобилей, например, Dodge Challenger SRT Hellcat и Jeep Grand Cherokee Trackhawk, периодически любят соревноваться друг с другом. Учитывая, что обе модели оснащаются аналогичной силовой установкой с идентичной отдачей, интересно узнать, кто же их них способен победить в противостоянии. Конечно, при сравнении транспортных средств необходимо принимать во внимание множество факторов, включая соотношение мощности к весу, которое предоставляет Challenger больше возможностей. Несмотря на остальные различия, предсказать результат соревнования практически невозможно, остается только догадываться и наслаждаться просмотром прикрепленного ролика.
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