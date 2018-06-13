В объектив автопапарацци попала Audi RS6 Avant почти без камуфляжа

Не успели утихнуть горячие споры почитателей именитого автобренда Audi после недавнего появления автоновинок A6, S6 и S6 Avant, как выяснилось, что автопроизводитель вывел на испытания мощный универсал — RS6 Avant.

Автопапарацци отсняли несколько кадров с обсуждаемой автомоделью, которая была почти не прикрыта камуфляжем. Примечательно, что вместе с S6 Avant испытания проходила еще одна автоновинка — RS Q8.

Касательно автоновинки автоэксперты высказали мнение, что конструкторам удалось добиться большей агрессивности во внешнем виде, путем увеличения вентиляционных отверстий, а также более низкому размещению диффузора.

Кроме этого специальный обвес и дополнительные элементы оформления также внесли свою лепту в облик универсала.

По силовой части машина вероятно получит мотор от Audi RS7. В новой комплектации с RS6 Avant его мощность достигнет 650 л.с. Есть также информация, что возможен вариант с гибридной установкой на 700 л.с.

Касательно дебюта автоновинки называют сроки — вторая половина 2019 года.