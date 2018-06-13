Легендарный 1959 Fiat 600 с уникальным мотором выставлен на продажу

Fiat 600, выпущенный еще в далеком 1959 году, оснащается роторным двигателем от Mazda , прошедшим тщательную настройку. Также список оборудования дополняют 40-миллиметровые карбюраторы Weber и механическая коробка передач Volkswagen с четырьмя скоростями, благодаря которым, по словам нынешнего владельца, модель спроектирована «работать как спортивный автомобиль среднего класса».

Общий вес транспортного средства составляет 1300 фунтов или примерно 589 килограммов, в то время ка отдача приравнивает к 220 лошадиным силам. Такие характеристики позволяют Fiat 600, условно говоря, стать в один ряд с Chevy Camaro ZL1 и Dodge Challenger SRT Hellcat.

Предыдущий владелец машины продал её несколько лет назад всего за 35 тысяч долларов. А это крайне низкая цена для столь впечатляющего и легендарного Fiat 600, который теперь решил снова вернуться и отправиться на автомобильный аукцион Barrett-Jackson в Северо-Восточной Европе. Торги пройдут в этом месяце с 21 по 23 число, при этом модель будет представлена без первоначальной цены.

Отмечается, чтобы ближе познакомиться с автомобилем рекомендуется посмотреть следующий видеоролик от Motoexotica.