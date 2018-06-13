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Автолюбитель из Украины восстановил легендарный ГАЗ М-20 «Победа»
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Автолюбитель из Украины восстановил легендарный ГАЗ М-20 «Победа» 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Украинский автолюбитель восстановил популярный в Советском Союзе ГАЗ М-20, более известный, как «Победа».
Не секрет, что Россию и Украину объединяет много общего из совместной истории СССР. Не является исключением и автопром.
Одну из первых легковушек, которая сошла с конвейера после Великой Победы в войне, был ГАЗ М-20 «Победа». Сегодня автолюбители из стран Содружества охотно начинают восстанавливать эти прекрасные машины.
Умелец из Днепра за основу восстановления взял кузов от «Победы», а многое остальное от BMW. Сам автор утверждает, что хоть он использовал много деталей от немецкой машины, но авто получилось почти на 100% идентичной прототипу по визуализации.
Украинец сначала купил автомобиль, но позже выяснилось, что кузов был весьма сильно отреставрирован и в итоге он начал подыскивать еще одну «Победу» для выполнение задумки. Машину в оригинальном состоянии найти всё-таки удалось.
Кстати вместе с этим он одновременно вёл поиск донора — BMW 540 E39. Немецкое авто 1997 года выпуска он отыскал в отличном состоянии.
После симбиоза двух авто получился эксклюзивный ГАЗ М-20. Кстати, «Победа» имеет 4,4-л. силовую установку мощностью более 300 лошадей, задний привод и автоматическую коробку передач.
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