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Видео: Сколько мощности потерял мотор «Шкоды» после 650 000 км
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Видео: Сколько мощности потерял мотор «Шкоды» после 650 000 км 

Quto.ru 2 часа назад
Фото: Quto.ru
Проект Car Throttle продолжает издеваться над 19-летней «Октавией». Сначала они вскрыли мотор, чтобы посмотреть, насколько он изношен. Потом умудрились добраться из Лондона в Нюрбургринг и вернуться обратно на одном баке топлива.
Теперь же пришло время узнать, сколько же мощности потеряла старый 1,9-литровый фольксвагеновский дизельный двигатель после 19 лет эксплуатации и 650 000 км пробега.
Для этого автомобиль, разумеется, поставили на динамометрический стенд. Изначально — то есть с завода — мотор развивал 110 л. с. и 258 Нм. После четырех прогонов на стенде средний показатель мощности составил 106,8 л. с. А крутящий момент — 244 Нм. Не такие уж большие потери для столь возрастного дизельного мотора.
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