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На продажу выставлен уникальный пикап «Жигули»
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На продажу выставлен уникальный пикап «Жигули» 

Wroom.ru 1 час назад
Фото: Wroom.ru
В Твери продают двухместный пикап на базе вазовской «классики» 1984 года выпуска. Объявление о продаже автомобиля опубликовано на сайте Avito.
Переоборудование машины в пикап выполнено не на заводе в Тольятти, но при этом оформлено официально, что подтверждается фотографией свидетельства о регистрации с указанным типом кузова «легковой пикап». Модель обозначена как ВАЗ-21013, а объём двигателя при этом указан 1,3 литра, соответствующий модели 21011.
В отличие от встречавшихся в интернете фотографий внутризаводских грузопассажирских версий «копейки» с ВАЗа, эта машина выполнена немного иначе: проёмы задних дверей заварены полностью, благодаря чему боковина за передними дверями выглядит цельной (примерно как на экспериментальном ВАЗовском пикапе «Турист»), а борта поднимаются выше подоконной линии. Общая грузоподъёмность, согласно документам, составляет 400 кг.
Правда, всерьёз возить на такой машине грузы вряд ли кто-то будет, ведь, как утверждает продавец, таких пикапов по всей России выжило только два, а именно этот долгое время служил внутризаводским транспортом на Нижегородском авиационном заводе. Автор даже ласково назвал его «Эль копейка» (по аналогии с легендарной моделью Chevrolet El Camino).
Пробег автомобиля под управлением трёх владельцев составляет 36000 км, и, судя по фотографиям в объявлении, в последнее время он в основном участвовал в различных мероприятиях и парадах. Ну а оправдывает ли эксклюзивность лота и хорошее внешнее состояние автомобиля цену в 375 тысяч рублей, каждый может решить для себя.
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