«Премьера» ударила новым автосалоном Volkswagen по застойному рынку Самары

8 июня, в пятницу, Самаре открылся новый салон Volkswagen . Продавать «народный автомобиль» в столице губернии начал тольяттинский Автоцентр Премьера, открывший салон на 24 км Московского шоссе.

Дилерский центр имеет площадь в 6000 кв. м. Он первый в Самаре, созданный по цифровой концепции Digital. Что это такое? Вы приходите в салон, а менеджер с планшетом в руках конфигурирует автомобиль по вашим требованиям. Красочные видеоролики и анимация покажут, как выглядит опциональное оборудование и для чего оно нужно. Весь процесс конфигурации выводится на большой экран. Готовое решение менеджер отправит на электронную почту вместе с дополнительным медиа-контентом. С помощью программы можно узнать наличие заинтересовавшей версии на складе.

Концепция Digital так же позволяет самостоятельно собрать автомобиль под себя на официальном сайте Volkswagen в России, а визуализацию увидеть в Автоцентре Премьера, просто сохранив код. Digital так же позволяет увидеть конфигурацию и презентацию автомобиля в режиме виртуальной реальности. Правда пока модных шлемов для погружения в виртуальное пространство в Автоцентре Премьера нет, но скоро они появятся.

Как официальный дилер, Премьера предлагает покупателям всю актуальную линейку автомобилей Volkswagen, представленную в России. Серьезную ставку в салоне делают на сегмент LCV, который растет второй год подряд. Под коммерческие модели Caddy, Amarok и Transporter отведено правое крыло шоурума.

Гвоздем программы стала презентация Volkswagen Teramont . Прессе предложили прокатиться на будущем бестселлере рынка. Команда car-mania.ru испытала новинку рашьше и подготовила видео-сюжет, который можно посмотреть здесь. А вот о позиционировании и о том, как Премьера будет продавать «истинно американский» Volkswagen в Самаре поговорим подробно.

Базовая комплектация большого семиместного внедорожника Teramont с полным приводом и автоматической трансмиссией обойдется в 2,79 млн рублей. Топовый Exclusive — 3,77 млн рублей. Вилка цен выводит «немца» в конкуренты Hyundai Grand Santa Fe, Nissan Pathfinder и Toyota Highlander . Последний значительно дороже в «базе» и теснее внутри и, кроме японского бренда, противопоставить американскому европейцу ничего не может.

Кстати, о любви российского покупателя к большим японцам. Менеджеры Премьеры называют первым и опасным конкурентом, с которым Teramont будет бороться на рынке, обновленный Toyota Land Cruiser Prado . И это, в общем-то логично, даже несмотря на то, что семиместный «японец» обойдется дороже самого нафаршированного «немца».

Сервис Автоцентра Премьера может обслуживать как гарантийные и постгарантийные Volkswagen, так и автомобили любой другой марки. Сервисная зона оборудована дестью постами и диагностической линией, что позволяет обслуживать в среднем 700 автомобилей в месяц. Здесь же выполняется кузовной ремонт. Например, мелкие вмятины могут отремонтировать без покраски. Специалист и оборудование для такого сложного ремонта есть.

Есть в Автоцентре и сектор по работе с автомобилями с пробегом. Притом, машины принимаются, как по системе трейд-ин, так и на реализацию. И это необязательно должен быть Volkswagen (хотя, для них действует фирменная программа «Das WeltAuto»). В салоне заявляют, что все автомобили проходят серьезную техническую и юридическую проверку. Иными словами, в Премьере покупателю подержанного автомобиля не попадется «затоталенный» экземпляр, воскрешённый в гараже и с пометкой «не бит, не крашен, дедушка ездил на дачу».

Новый автоцентр Volkswagen открылся рядом с будущим салоном Porsche . Крупнейшим в Поволжье. Сейчас в нем заканчиваются отделочные работы. — В Тольятти мы работаем с 1994 года. Начав с Volkswagen, постепенно расширялись на другие бренды, — вспоминает директор Автоцентра Премьера Владимир Сипко. — В Самаре лет 10 лет назад открылся наш первый салон — Porsche на Московском шоссе. Пока это было возможно, мы были там, но со временем понадобилось совершенно новое помещение. Поскольку мы выбирали место под Porsche, то решили рядом открыть и салон Volkswagen, тем более в Самаре закрылся один из дилеров. Словом, оказались в нужном месте и в нужное время!

Шоурум Porsche планируют открыть этим летом, пока там завершаются отделочные работы. Но заказы на престижные спорткары из Штутгарта уже принимаются. Так, например, квота на новый Cayenne исчерпана до конца года — потенциальные покупатели встают в очередь уже на 2019 год.

Для Самары открытие нового дилерского центра Volkswagen — безусловно большой плюс. Премьера — очень сильная компания, способная конкурировать даже с автосалонами федерального уровня. Еще до открытия самарского салона до 20% клиентов тольяттинской компании составляли самарцы. С выходом на рынок областной столицы Премьера не только получит больше новых клиентов, но и усилит конкуренцию за качество продаж и обслуживания, расшатает чрезмерно монополизированный и застоявшийся рынок. Потребитель от этого только выиграет

Новый цифровой формат тоже хорошая идея. Молодым водителям, не выпускающим из рук гаджеты, Digital точно понравится. А новый большой салон Porsche — это маркер постепенного выхода из экономических неурядиц для жителей 63-го региона.