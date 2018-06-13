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Вот так будет выглядеть новый BMW Z4
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Вот так будет выглядеть новый BMW Z4 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
В распоряжении издания AutoWeek оказались патентные изображения родстера BMW Z4 нового поколения. До этого немецкий производитель показывал официальные фотографии автомобиля, скрытого камуфляжем.
Новинка построена в стилистике концепт-кара, который дебютировал в прошлом году на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич. У машин схожа форма светотехники, воздухозаборников и диагональные выштамповки на боковинах. Разработка автомобиля уже завершена — сейчас он проходит доводочные испытания.
BMW Z4 разработан совместно с компанией Toyota. Эта же заднеприводная платформа будет использоваться для новой Toyota Supra. На данный момент известно, что родстер под немецкой маркой получит топовую модификацию M40i, оснащенную новой «шестеркой», спортивной подвеской с электронным управлением, более мощными тормозами и активным задним дифференциалом.
Премьера нового Z4 состоится в августе на конкурсе элегантности в Пеббл-Бич. Все подробности об автомобиля раскроют на октябрьском моторшоу в Париже.
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