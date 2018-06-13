Мощность серийного Aston Martin Rapide AMR превысила 600 «лошадей»

Британский производитель представил экстремальную версию своей модели.

В предсерийной версии Aston Martin Rapide AMR показали еще в прошлом году в рамках Женевского автосалона, а сейчас компания «выкатила» товарный вариант автомобиля. Приставка AMR в названии сообщает нам, что постройкой новой модификации занималось подразделение Aston Martin Racing, отвечающее за выпуск самых мощных моделей, которым, скорее, место на треке, а не гражданских дорогах.

Ключевым отличием версии Rapide AMR от стандартной модели стал двигатель. Точнее, двигатель там установлен тот же — могучий V12 объемом 5,9 литра, но его мощность увеличена с 560 до 603 л.с., хотя, максимальный крутящий момент не изменился и составляет 630 Нм. Еще установлена новая выпускная система, с которой мотор стал звучать несколько ярче. Динамика осталась прежней — с нуля до первой «сотни» спорткар разгоняется за 4,4 секунды, правда, «максималка» подросла с 327 км/ч до 330 км/ч. Производитель заявляет также, что автомобиль адаптирован для езды на гоночном треке.

Специалисты AMR перенастроили подвеску Rapide, снизив дорожный просвет на 10 мм, установили карбон-керамические тормоза, хотя, размер дисков остался прежним — передние 400-миллиметровые и задние 360-миллиметровые, проведели модернизацию вентиляционных каналов для усиления охлаждения тормозов, а 20-дюймовые колеса, впервые для Aston Martin, заменили на 21-дюймовые.

Конечно, есть и стилистические отличия у новинки. Aston Martin Rapide AMR можно опознать по сетчатой радиаторной решетке и продвинутому аэродинамическому обвесу кузова: переработанным бамперам, накладкам на пороги, переднему сплиттеру, заднему диффузору и заднему спойлеру. Все элементы, кроме бамперов, изготовлены из карбона. Кроме того, версия AMR получила кольцеобразные ходовые огни, а также отделку салона из замши и карбона. В качестве опции предлагается рулевое колесо от гиперкара Aston Martin One-77.

Британцы выпустят Aston Martin Rapide AMR ограниченной серией в 210 автомобилей по цене от 195 000 фунтов, тогда как обычный Rapide стоит от 153 тысяч фунтов (около 16 448 000 и 12 906 000 рублей по актуальному курсу, соответственно). Поставки новинки в Россию не планируются.

Отметим, на европейском рынке за весь 2017 год продалось всего 124 автомобиля Aston Martin Rapide, а за январь-апрель 2018-го — 26 штук.

Ранее портал «Карельские Вести» сообщал, что в Aston Martin перешел дизайнер Bugatti.

По материалам: www.kolesa.ru