Появилось видео «заряженного» Volvo S60 Polestar

Спортивное подразделение марки Volvo — Polestar Engineered — анонсировало премьеру и обнародовало видеотизер «заряженной» модификации седана Volvo S60

В ателье, которое недавно стало самостоятельным автомобильным брендом, модернизировали гибридный седан, установив более цепкие тормоза Brembo с трехпоршневыми суппортами, «зажатую» подвеску Ohlins, подкапотную распорку. Отдача бензоэлектрической установки T8 Twin Engine была увеличена на 15 л. с. и 30 Нм крутящего момента, до 415 л.с. и 670 Нм.

Внешне седан выделяется передним бампером с крупными воздухозаборниками, спортивным обвесом в стиле R-Disign и спаренными патрубками выхлопной системы. В салоне установлены спортивные кресла с мощной боковой поддержкой и золотистые ремни безопасности.

Презентация новинки пройдет на американском заводе Volvo в Чарлстоне 20 июня. Известно, что S60 Polestar будет выпускаться исключительно там.

Как сообщал «Авторамблер», новое поколение S60 станет первой за 20 лет моделью шведского бренда без дизельных моторов. Дизайн новинки все еще держится в секрете, однако ранее Motor1 опубликовал собственные рендеры.

Фото и видео: Volvo