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Появилось первое изображение самого маленького Audi
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Появилось первое изображение самого маленького Audi
Вести.Ru
39 минут назад
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Фото:
Вести.Ru
Компания
Audi
начала арт-подготовку к премьере нового поколения хэтчбека A1, которая, если судить по первому фото, состоится буквально в течение ближайших недель. Со сменой поколений хэтч должен стать более практичным и технологичным.
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