Все модели Cadillac получат систему Super Cruise

С 2020 года все автомодели бренда Cadillac получат оснащение системами автономного управления

Из интервью представителя американского автобренда Cadillac стало известно, что автокомпания намерена с 2020 года оснащать новые автомодели системой автономного управления Super Cruise.

Из действующих автомобилей такое оснащение доступно лишь в автомодели СТ 6.

Используя датчики и камеры, система позволяет водителю отстраниться от активного управления машиной, а лишь посматривать на дорогу, чтобы в экстренной ситуации взять бразды управления на себя.

Под контролем "умной" электроники находится рулевое колесо, акселератор и тормозная система.

Еще появилась информация, что начиная с 2023 года автомодели обсуждаемого автобренда получат в штатное оснащение систему Vehicle-to-everything.

Функционал этой системы заключается в мониторинге дороги на расстоянии около 300 метров. Ожидается, что таким образом машины смогут не только вести контроль дорожного полотна сами, но и делиться информацией с другими.