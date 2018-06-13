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Все модели Cadillac получат систему Super Cruise
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С 2020 года все автомодели бренда Cadillac получат оснащение системами автономного управления 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Из интервью представителя американского автобренда Cadillac стало известно, что автокомпания намерена с 2020 года оснащать новые автомодели системой автономного управления Super Cruise.
Из действующих автомобилей такое оснащение доступно лишь в автомодели СТ 6.
Используя датчики и камеры, система позволяет водителю отстраниться от активного управления машиной, а лишь посматривать на дорогу, чтобы в экстренной ситуации взять бразды управления на себя.
Под контролем "умной" электроники находится рулевое колесо, акселератор и тормозная система.
Еще появилась информация, что начиная с 2023 года автомодели обсуждаемого автобренда получат в штатное оснащение систему Vehicle-to-everything.
Функционал этой системы заключается в мониторинге дороги на расстоянии около 300 метров. Ожидается, что таким образом машины смогут не только вести контроль дорожного полотна сами, но и делиться информацией с другими.
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