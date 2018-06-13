Уникальный Rolls-Royce Wraith выставлен на продажу

Rolls-Royce Wraith, выполненный на заказ для шведского горнолыжника Йона Олссона, ищет новый дом.

Автомобиль, реализованный тюнинг-ателье Absolute Motors, является единственным Rolls-Royce, обернутым в камуфляжное одеяние и имеющим багажник на крыше. При этом роскошная модель включает два прожектора на решетке радиатора, четыре прожектора на крыше и набор 24-дюймовых черных колес Forgiato.

Помимо обновленного внешнего вида Rolls-Royce Wraith обладает более экстремальным, улучшенным оснащением. Его двухцилиндровый 6,6-литровый двигатель V12 настроен производить 810 лошадиных сил и 1140 Нм крутящего момента, в то время как традиционная выхлопная система была заменена спортивной системой QuickSilver, которая полностью трансформирует характер транспортного средства и делает Rolls-Royce совсем не тихим автомобилем.

Rolls-Royce Wraith выставлен на продажу с пробегом в 13 тысяч километров и запрашиваемой ценой в 275 000 евро (примерно 324 000 долларов США).