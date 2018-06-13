Mil-Spec делает Hummer H1 ещё более грозным воином

Компания Mil-Spec Auto из США сделала из Hummer H1 настоящего воина.

Мы бы и не назвали внедорожника более хардкорного, милитаристского, чем Hummer H1. И всё равно вокруг нас есть люди, кому этого мало. Мало показалось и владельцу данного «Хаммера», обратившегося за помощью к тюнеру Mil-Spec.

На машине установлен 6,6-литровый турбодизель Duramax V8, настроенный на отдачу в 500 лошадиных сил. Направляется мощность ко всем четырём колёсам через шестиступенчатую автоматическую коробку передач Allison. Данный «бульдозер» набирает первую «сотню» всего за 6,8 секунды. Важный момент: это только на первом этапе доработок! Так, Mil-Spec предлагает ещё Stage 2 и Stage 3, а потому «сканунов» может быть вообще запредельно много. А вот сколько — не сообщается.

Шасси также полностью переделано, а кузов покрыт порошковым покрытием. Плюс кабина отличается лучшей звукоизоляцией. Интерьер щедро отделан алюминием, кожей, водонепроницаемыми материалами. Внутри вы найдёте четыре индивидуальных кресла — никакого «дивана» на втором ряду. Рулевое колесо — Momo Prototipo.

Авто даже оснащено аудиосистемой JL с усилителем. Bluetooth, USB-порт, камера заднего вида и масса всего иного делают из этого аппарата уже не армейский «танк», а нормальную повседневную машину.

Стоит «Хаммер» от Mil-Spec 218 499 долларов. Наверное, цена вполне закономерна. Ведь второго такого внедорожника вы не сможете повстречать!