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В России стартовали продажи обновлённого Ford Focus
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В России стартовали продажи обновлённого Ford Focus 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Компания Ford обновила комплектации седана Focus, которые рассчитаны с учётом спроса на оборудование и двигатели в России. В частности, появилась новая версия Trend. В неё вошли боковые зеркала с электрорегулировкой, передние электростеклоподъемники, фронтальные подушки безопасности, полный комплект электронных систем безопасности и кондиционер.
В отличие от базовой версии Ambiente (от 680 000 рублей), комплектация Trend оснащается 1,6-литровым 105-сильным мотором (вместо 85-сильного). Пару мотору составляет либо 5-ступенчатая МКП, либо 6-ступенчатый «автомат». Минимальная стоимость (с учётом спецпредложений) — 782 000 рублей.
Ещё одна новая комплектация — Special Edition c 125-сильным двигателем. В дополнение к вышеперечисленному в неё вошли аудиосистема с 6 динамиками, мультимедиа система SYNC с Bluetooth и голосовым управлением на русском языке, задние электростеклоподъёмники, передние противотуманные фары и подогрев передних сидений. Плюс передняя решётка с хромированными поперечинами, светодиодные дневные ходовые огни. Минимальная стоимость — 833 000 рублей за машину с «механикой», которую можно заменить на «автомат» (за доплату).
Кроме этого изменилась комплектация Ford Focus White & Black (от 903 000 рублей) — она получила решётку с хромированными поперечинами и светодиодные ДХО. А вот топовая версия Titanium осталась неизменной — легкосплавные колёсные диски, мультимедиа SYNC 3 с 8-дюймовым сенсорным экраном, боковые подушки безопасности. Под капотом — 125-сильный «атмосферник», альтернативой которому является 1,5-литровый турбомотор на 150 л.с.. Стартовая цена — 923 000 рублей.
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