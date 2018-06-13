В России стартовали продажи обновлённого Ford Focus

Компания Ford обновила комплектации седана Focus, которые рассчитаны с учётом спроса на оборудование и двигатели в России. В частности, появилась новая версия Trend. В неё вошли боковые зеркала с электрорегулировкой, передние электростеклоподъемники, фронтальные подушки безопасности, полный комплект электронных систем безопасности и кондиционер.

В отличие от базовой версии Ambiente (от 680 000 рублей), комплектация Trend оснащается 1,6-литровым 105-сильным мотором (вместо 85-сильного). Пару мотору составляет либо 5-ступенчатая МКП, либо 6-ступенчатый «автомат». Минимальная стоимость (с учётом спецпредложений) — 782 000 рублей.

Ещё одна новая комплектация — Special Edition c 125-сильным двигателем. В дополнение к вышеперечисленному в неё вошли аудиосистема с 6 динамиками, мультимедиа система SYNC с Bluetooth и голосовым управлением на русском языке, задние электростеклоподъёмники, передние противотуманные фары и подогрев передних сидений. Плюс передняя решётка с хромированными поперечинами, светодиодные дневные ходовые огни. Минимальная стоимость — 833 000 рублей за машину с «механикой», которую можно заменить на «автомат» (за доплату).